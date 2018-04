Um homem de 59 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (26) suspeito de assassinar a esposa de 60 anos a facadas na cidade de Francisco Morato, no estado de São Paulo, no dia 11 de março. Juarez José da Silva foi localizado na cidade de Floresta do Piauí, escondido na casa de parentes. O município fica a 15 km de Santo Inácio do Piauí, cidade natal do suspeito.

De acordo com o tenente Diego Damata, da Polícia Militar de Floresta do Piauí, o suspeito chegou à cidade uma semana após cometer o crime. “Nós ficamos sabendo da chegada dele no dia em que ele chegou. Ficamos monitorando ele por mais de um mês esperando que fosse expedido o mandado de prisão contra ele, que chegou hoje”, contou o tenente.

A prisão aconteceu por volta de 5h desta quinta-feira. Juarez estava escondido na casa de um primo na Zona Rural de Floresta do Piauí. De acordo com o tenente Damata, o suspeito confessou que matou a esposa Raimunda da Glória Bonfim durante o depoimento aos policiais após a prisão.

O crime aconteceu no dia 11 de março de 2018. A dona de casa Raimunda da Glória, de 60 anos, foi encontrada por um genro morta por um golpe de faca no pescoço dentro da casa onde morava na cidade de Francisco Morato, no estado de São Paulo. O marido de Raimunda fugiu do local logo após o crime e passou a ser considerado o principal suspeito.

Em depoimento, José Juarez afirmou que o crime aconteceu durante uma briga entre os dois, e que chegou a ser ferido a faca pela esposa na barriga. “Ele disse que eles estavam discutindo, e que ele jogou a faca contra a esposa e acertou no pescoço”, disse o tenente Damata. Juarez José da Silva foi encaminhado para a delegacia da cidade de Simplício Mendes. G1 Piauí

A notícia Homem é preso na região de Picos suspeito de matar a esposa em São Paulo apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.





Fonte