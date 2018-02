Homem é preso pela PM acusado de furto de motos na região

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Na madrugada desta terça-feira (06), por volta das 2hrs, um homem identificado como Maciel da Silva Gomes, 30 anos, conhecido como “Maciel de Noberto”, foi preso pela Policia Militar do município de Simões acusado de furtar um celular e diversas motos na região.

Segundo informações da 2º Companhia da Policia Militar de Simões, a guarnição, que tem barreiras localizadas em pontos estratégicos do município, ao abordar Maciel da Silva e fazer uma verificação da moto que o mesmo estava, uma Honda 125, de cor azul, placa LVV-7858, constatou que a mesma havia sido roubada na cidade de Araripina, no sertão do Pernambuco.

Ainda segundo informações da PM, após ser conduzido à Delegacia Regional de Simões, foi encontrado em posse de Maciel um celular que havia sido roubado no município de Simões. Ainda na delegacia, o mesmo confessou ter furtado diversas outras motos, como no município de Paulistana e na região da cidade de Simões.

Maciel da Silva Gomes é natural do município de Caridade do Piauí e foi conduzido para Delegacia para os procedimentos cabíveis conforme a lei. Após as informações prestadas pelo suspeito, a Policia Militar de Simões iniciou diligencias no intuito de localizar todos os objetos furtados.







Fonte: Piauiemfoco