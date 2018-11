Homem é preso por arrombamento de clínica no ‘Canto da Várzea’

Na madrugada desta terça-feira, 06, por volta das 04h30, as viaturas Alfa e Delta da Força Tática foram acionadas pelo Copom informando que um homem identificado como Leilson Alves da Luz estava arrombando uma clinica e laboratório no bairro Canto da Várzea, localizada na avenida Nossa Senhora de Fátima, em Picos.

Após receber a denúncia, as duas viaturas se deslocaram até o local informado. De acordo com o comandante do 4º BPM, tenente coronel Edwaldo Viana, o cerco foi feito de forma que o individuo não conseguisse exito.

“Na ocasião o criminoso estava de posse de uma TV de Led , bem como portando uma faca peixeira tentando empreender em fuga em direção ao bairro Paroquial, próximo ao local do crime. O criminoso danificou a porta da frente da clinica e conseguiu arrombar” afirmou Viana.

Ainda de acordo com Viana, o acusado é suspeito de várias práticas de arrombamentos em clinicas do centro da cidade, sendo reconhecido pelas câmeras dos estabelecimento. Após a captura, a Polícia Militar conduziu o acusado até a Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

