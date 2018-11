Homem é preso por arrombamento de loja no centro de Picos

Mais uma tentativa de furto foi registrada na madrugada desta quinta-feira, 01, no centro de Picos. Por vota das 03h, um vigia noturno percebeu o barulho do alarme da loja Anapolitana, localizada na rua coronel Luíz Santos. O mesmo acionou a Polícia Militar que imediatamente seguiu com destino ao local.

De acordo com o comandante da Polícia Militar, tenente coronel Edwaldo Viana, com a chegada da Força Tática, foi realizado um cerco nas imediações do estabelecimento comercial culminando com a prisão do autor do crime, identificado como Egídio Teles da Silva, conhecido como Agitele.

“De imediato foi feito o cerco policial no local. Quando o elemento percebeu que estava cercado, ele tentou empreender fuga pelo telhado das lojas vizinhas, mas não teve êxito e tiramos de circulação mais um conhecido por arrombamento” explicou Viana.

Após a operação, o criminoso foi conduzido até a Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

CidadesnaNet

