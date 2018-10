Homem é suspeito de estuprar adolescente após discutir com namorado da vítima

Um homem é suspeito de estuprar uma adolescente de 17 anos após discutir com o namorado da vítima, na madrugada dessa quinta-feira (18), no município de Elesbão Veloso. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito, a vítima e o namorado dela estavam conversando quando houve um desentendimento e o crime aconteceu.