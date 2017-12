Homem esfaqueia ex-mulher e é encontrado morto em Patos do Piauí

A feira livre da cidade de Patos do Piauí deste sábado, 16, foi marcada por uma tragédia em família. Uma pessoa foi morta e outras duas ficaram gravemente feridas. Um homem identificado por Renato Ferreira esfaqueou a ex-mulher Erenilda, conhecida por “Ita”. O fato ocorreu no Centro da cidade, próximo ao Mercado Público, local de grande movimentação.

Após tentar contra a vida da ex-companheira, Renato fugiu a pé e pouco tempo depois foi encontrado morto em uma estrada vicinal próximo ao bairro Areia Branca. Renato teria sido morto a facadas.

Uma terceira pessoa, identificado por Erinaldo, que é irmão de “Ita”, também foi esfaqueada. Há indícios e a polícia está apurando se os ferimentos foram causados durante um suposto confronto que resultou na morte de Renato.

Os dois irmãos feridos foram levados para o Hospital Regional Justino Luz, em Picos. O corpo de Renato continua no local e até o fechamento desta matéria aguarda a chegada da perícia criminal.

Segundo informações, todos os envolvidos residem na zona rural do município de Patos do Piauí, na região da localidade Bom Jardim. Renato e “Ita” estão separados há cerca de dois meses. Há comentários de que Renato, insatisfeito com a separação, estaria ameaçando a ex-mulher. Os dois são primos.

