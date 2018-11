Homem morre afogado enquanto pescava em Curral Novo do Piauí

Um homem identificado como Severino Elvidio dos Santos, conhecido como Ideal, morreu na tarde deste sábado, 17, por volta das 16h30min, numa pescaria no Açude da cidade de Curral Novo do Piauí.

De acordo com informações, a vítima estaria armando um ‘galão’ de pesca quando de repente começou a se afogar. O amigo identificado como Romário ainda tentou socorrer a vítima, mas não obteve êxito.

Romário deslocou-se até a cidade para buscar ajuda no resgate do corpo e alguns populares ajudaram na retirada do corpo da vítima de dentro do açude. O açude fica localizado na saída de Curral Novo para as cidades de Simões e Caridade.

Fonte: Cidades em Foco

