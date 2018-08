Homem morre após cair de garupa de moto na zona rural de Pio IX

Um homem caiu da garupa de uma moto, bateu a cabeça no meio fio e morreu na manhã desta quarta-feira (29/08), próximo ao posto Fortaleza 3, na PI 378, na zona urbana de Pio IX.

A vítima foi identificada por José Costa, conhecido por todos em Pio IX por Zezão – e residia no assentamento Santa Fé.

Segundo informações, a filha da vítima pilotava a motocicleta no momento do acidente.

Zezão ainda chegou com vida no Hospital Local Dona Lourdes Mota, mas segundo a equipe médica, não resistiu ao grande ferimento no crânio.

Filha é operada

A jovem, Joylane Santos, filha da vítima fatal de um acidente na manhã desta Quarta-Feira (29/08), José da Costa Silva – Zezão, 65 anos. É submetida a cirurgia no Hospital Regional Justino Luz em Picos, na tarde de hoje (29) por consequência da fatalidade. Joylane perfurou o rim.

