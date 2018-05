Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite dessa segunda-feira (7) no município de Joaquim Pires, Norte do Piauí. De acordo com a Polícia Militar (PM), o menor é suspeito de matar Roseli Alves de Sousa, 23 anos, em troca de R$ 4 mil. A quantia foi paga por um homem que não aceitou o fim do relacionamento com a jovem.

Roseli Alves de Sousa foi morta com disparos de arma de fogo na cabeça e no abdômen na noite do dia 28 de abril. A vítima diante da casa onde morava com a filha de seis anos e um irmão de 11 anos quando dois indivíduos passaram em uma motocicleta e um deles efetuou os tiros. Ela tentou se proteger dos disparos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

“Ela era casada e o marido dela foi embora do estado. Ela começou um relacionamento com outro homem, mas o ex-marido a chamou para São Paulo. O homem com quem ela estava não aceitou que ela fosse embora e pegou esse adolescente para cometer o crime”, explicou o capitão Francisco Veras, comandante da PM em Joaquim Pires.

O caso é investigado pela Polícia Civil. O suposto mandante do crime ainda não foi preso. “O menor foi apreendido e levado para a delegacia para prestar depoimento, depois foi liberado. O suspeito foi identificado, mas como não tem mais o flagrante, agora só prisão preventiva. O delegado está providenciando isso”, finalizou o capitão Veras.

A notícia Homem não aceita fim do relacionamento e paga adolescente para matar jovem apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.





Fonte