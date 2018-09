Homem tenta impedir assalto, erra tiro e acerta disparo em vítima

Um homem tentou impedir um assalto e acabou efetuando disparo de arma de fogo na pessoa que seria vítima de supostos assaltantes. O caso aconteceu por volta das 7h deste sábado (22) no bairro Renascença II, localizado na zona Sudeste de Teresina.

O Comando de Policiamento de Unidade do 8º Batalhão da Polícia Militar informou que a pessoa que foi abordada pelos assaltantes é identificada como Murilo, 22 anos. O jovem andava na rua quando dois homens em uma motocicleta o abordaram.

“Nesse momento uma terceira pessoa, que não foi identificada, atirou e acabou atingindo foi o rapaz. Os bandidos fugiram e o homem que atirou também”, conta o tenente Marques. Os suspeitos não chegaram a roubar pertences do jovem.

O disparo de arma de fogo atingiu a perna de Murilo, que foi encaminhado ao Hospital de Urgência de Teresina. O CPU do 8º BPM pede que a população evite fazer “justiça com as próprias mãos” e acione a polícia.

“A pessoa quer resolver uma coisa e acaba complicando. O certo é acionar a polícia, caso contrário uma mesma pessoa pode ser tornar vítimas duas vezes”, alerta o tenente. A PM segue em diligência para tentar identificar os envolvidos no caso.

