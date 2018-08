Homem tenta matar esposa e filha a facadas e é preso em Valença

a manhã do último sábado (18), um homem identificado como Lindomar José da Costa foi preso por policiais da Força Tática de Valença, interior do Piauí. Ele é suspeito de tentar matar a esposa e a filha a facadas no município de Lagoa do Sítio, próximo a Valença.

A motivação para o crime ainda é desconhecida. A polícia informou que ambas as vítimas tiveram ferimentos graves, inclusive em órgãos vitais, e foram transferidas para o Hospital Regional de Valença, onde receberam o devido atendimento.

O crime ocorreu na casa onde as vítimas moram. No local, foram encontradas manchas de sangue e a faca usada no crime. A arma branca foi apreendida e o suspeito foi autuado pelo crime de tentativa de homicídio. G1 PI

