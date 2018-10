Uma guarnição da Polícia Militar, comandada pelo cabo Ribamar, tendo como patrulheiros os soldados Mendes e Santos, apreendeu uma moto Honda / Pop 110l, modelo 2016, de cor vermelha, placas PIF 0699 Parnaíba (PI), envolvida em acidente de trânsito na tarde de quarta-feira (17/10).

A motocicleta havia sido roubada ontem por dois indivíduos. As pessoas que estavam na moto no momento do acidente, abandonaram e fugiram do local. O veículo foi levado para a Central de Flagrantes e restituído ao proprietário.

O veículo foi levado para a Central de Flagrantes e restituído ao proprietári (Crédito: Reprodução/Costa Norte) Fonte: Portal Costa Norte

O post Homens abandonam moto roubada após acidente de trânsito no Piauí apareceu primeiro em PIAUI EM FOCO.