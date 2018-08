Nos dias 24 e 25 de agosto o Picos Plaza Shopping recebe a Primeira Semana da Cultura Evangélica de Picos. O evento, que é de cunho social e cultural, trará música ao vivo, danças, recital, orquestra e muito mais.

Além disso, a população poderá usufruir de diversas ações sociais, como assessoria de advogados, cuidados com a saúde com enfermeiras, fisioterapeutas, odontólogos; cuidados com a beleza com cabeleireiros, manicures e muitos outros profissionais.

É importante ressaltar que todos os atendimentos serão completamente gratuitos. O mesmo é idealizado pela Assembleia de Deus do bairro Junco. “Nós já realizamos muitas ações como essa, mas sempre na nossa igreja. Este ano pensamos em ampliar e levá-lo a mais pessoas e nosso intuito era realizar na praça do bairro Junco, mas com a oportunidade de realizá-lo no Picos Plaza Shopping, esperamos atender a uma quantidade ainda maior de pessoas”, disse Cristina Alves, uma das organizadoras.

Segundo ela, em outras ocasiões são realizados bazares e arrecadações de alimentos, onde tudo o que é arrecadado com essas ações, são doados a famílias carentes.

A programação completa do evento será divulgada até o início da próxima semana.

Fonte: Agora Picos

A notícia I Semana da Cultura Evangélica de Picos acontece no próximo fim de semana apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.