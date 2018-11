Idoso colide motocicleta com animal e morre na BR-343 no Piauí

Um idoso identificado apenas como Fabrício, de 76 anos, colidiu sua motocicleta modelo Honda Biz, de cor preta, com uma vaca na BR 343 nas proximidades do Residencial Mão Santa, em Brasileira.

O acidente aconteceu na noite desta segunda-feira, 26 de novembro. Fabrício, era morador do Povoado São Luis, zona rural de Piripiri e pilotava uma moto. As Polícias Militar e Rodoviária Federal estiveram no local apurando os fatos sobre o acidente fatal.

Segundo informações colhidas junto a PM, Fabrício estava de capacete, mas com o forte impacto, morreu no local. A vítima morava no povoado São Luis, zona rural de Piripiri, pilotava uma moto quando colidiu em uma vaca, na rodovia.

(Crédito: Reprodução/Piripiri 40 Graus)