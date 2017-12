Idoso é amarrado e agredido durante assalto no Piauí

Quatro homens armados, sendo um encapuzado e três com capacetes, invadiram uma residência para roubar e amarraram um idoso de 80 anos. O fato aconteceu neste domingo (10), no Povoado Faveira localizado na zona rural do município de Floriano.

O delegado regional de Floriano, Assis Carvalho, contou que a vítima chegou a ser agredida pelos criminosos. “Os indivíduos invadiram a casa e levaram um relógio de bolso, uma gaita, seis litros de feijão, uma quantia de dinheiro referente a R$ 335,00 e um celular. Além disso, a vítima chegou a ser agredida com coronhadas com uma das armas que estava de posse do grupo”, relatou.

O idoso ficou amarrado por cerca de 13 horas até chegar uma pessoa na residência. O caso foi repassado para o delegado Danilo Barroso, do 1º Distrito Policial de Floriano, responsável pelas investigações. Até o momento, os criminosos não foram identificados.