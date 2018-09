A Força Tática de Valença foi acionada nesta quarta-feira (19), para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio na Rua Deputado José Nunes nas imediações do Poliesportivo.

O senhor Antenor Mendes Leite de 71 anos, usando de uma espingarda calibre 20 deu um tiro em sua vizinha Maria do Carmo Conceição de Araújo (43), após mais uma discussão entre os dois. O acusado efetuou um disparo na vítima, vindo a acertar o antebraço direito da mesma.

Após a Força Tática chegar ao local, o infrator efetuou um disparo contra a equipe e posicionou-se com a intenção de continuar sua empreitada, mas foi dissolvido da ideia graças a atuação da Força Tática que conseguiu gerenciar a situação e proteger as pessoas do entorno.

A vítima foi conduzida ao Hospital Regional pelo SAMU e o infrator apresentado na delegacia regional para autuação por tentativa de homicídio.

Portal V1

A notícia Idoso tenta matar vizinha, atira na polícia e é preso em Valença apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.