IFPI de Picos oferta vagas em Administração e Informática

O Campus Picos divulga edital de chamada pública para preenchimento de vagas remanescentes do Exame Classificatório 2018-2, nos cursos técnicos de Administração e Informática.

As inscrições serão realizadas, presencialmente, no período de 03 a 05 de setembro, das 8h às 12h e de 14h às 18h na Coordenação Pedagógica do campus.

A seleção será através de análise de rendimentos escolar.

Confira o edital completo.

Fonte: Web Piauí

