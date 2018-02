III Jornada Pedagógica abre o ano letivo em São Julião; veja fotos

Na manhã desta segunda-feira, 19, a Prefeitura de São Julião, na gestão ‘o povo em 1º lugar’ que tem a frente o prefeito Dr. Jonas Alencar, através da Secretaria Municipal de Educação, realizou a abertura da III Jornada Pedagógica que marca o início do ano letivo de 2018 na rede municipal de ensino. O evento teve início às 9h, no Auditório Francisco Marcolino de Sousa.

Com o tema ‘a aprendizagem sob o prisma da interdisciplinaridade’, a III Jornada Pedagógica segue até o dia 24/02 e tem como principais objetivos, planejar ações estratégicas para os próximos 200 dias letivos e estabelecer metas para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem.

Para isso, será realizado um ciclo de palestras abordando temas diversos e direcionados a todos os professores, coordenadores, diretores e demais servidores envolvidos no processo educacional.

Logo na abertura do evento, a Secretária de Educação, Claudete Bezerra de Alencar, em seu discurso fez agradecimentos, e destacou o apoio do prefeito Dr. Jonas Alencar por todo carinho, dedicação e zelo pela educação.

Claudete ressaltou também as dificuldades na gestão durante o ano que se passou e avaliou algumas medidas tomadas, como por exemplo, as avaliações e diagnósticos estratégicos com toda equipe, qual foco da suas ações voltadas à educação e novos programas que serão aderidos no ano letivo de 2018. “Quando a gente fala em Rede Municipal de Ensino, o nosso foco é o aluno, e é por isso que esse ano nós aderimos a novos programas como o Novo Mais Educação e o Mais Alfabetização, vamos dar o melhor de nós para que estes funcionem da melhor forma possível e ainda para que as questões de exclusão possa ser discutido e assim termos uma nova visão para enfrentar esses problemas”.

Claudete enfatizou a importância dessas formações e afirmou. “Vamos trabalhar com essas formações para solucionar as problemáticas existentes, pois estamos aqui para evoluir, para fazer a educação funcionar bem”.

A gestora da Educação, falou sobre as formas de avaliações e planejamentos que nortearão o ano letivo de 2018 e ressaltou sobre a Educação Infantil no município. “Estamos trazendo uma metodologia do Colégio Santa Rita para os alunos do Pré I e do Pré II, a nossa ideia é que ao termino deste ciclo, o aluno já ingresse no 1º ano do ensino fundamental lendo e escrevendo”, ressalta, Claudete e conclui: “Vamos priorizar as prioridades, pois a nossa política é de fazermos as coisas conforme a gente possa, não adianta mascarar e nem fazer as coisas erradas porque quando for corrigir é pior. O que a gente pode fazer estamos fazendo, a gente está aqui para ajudar e fazer o melhor”.

Ainda na abertura a secretária, Claudete ministrou uma palestra com o tema “o contexto dos programas educacionais e sua importância – PNAIC, PNATE, PME, IDEB, Censo Escolar, Mais Alfabetização e Novo Mais Educação”, mostrando resultados do ano letivo de 2017 e discutindo melhorias para este novo ano.





O auditório ficou lotado com a presença dos mais de 100 professores, coordenadores, diretores, efetivos e contratados pelo município que retornam as salas de aulas, das sete escolas da rede municipal, com início previsto para o dia 28 de fevereiro.

Dentre outros estiveram presentes na abertura da Jornada, os vereadores Otacílio Rocha, Chico Neto e Professor Neto; os secretários municipais Ceicinha Alencar (Finanças) e Josean Pereira (Esportes) e toda equipe integrante da secretaria de Educação, que organizam a Jornada Pedagógica.





Durante a abertura, os vereadores presentes também discursaram e parabenizaram o prefeito e a secretária pelo relevante trabalho que está sendo feito na Educação saojuliaoense.

O vereador Professor Neto aproveitou o ensejo para apresentar a classe educacional um requerimento de sua autoria aprovado pela Câmara de Vereadores de São Julião, para a criação de um comitê suprapartidário que discuta Segurança Pública nos municípios da região. “Estamos vivendo um caos na segurança pública na nossa região e precisamos unir forças para cobrar dos órgãos competentes, estamos visitando as câmaras de vereadores dos municípios de Fronteiras, Pio IX, Vila Nova, Alegrete e Alagoinha e nos somamos hoje a classe de professores no intuito de fazer o chamamento para que se juntem em prol desta causa”, declarou o vereador.

A programação da III Jornada Pedagógica, segue na tarde desta segunda-feira, com uma palestra ministrada pelo renomado professor Francisco de Assis, que falará sobre “o combate à exclusão escolar”.

VEJA IMAGENS DA ABERTURA:

