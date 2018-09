Incêndio atinge plantações e mata animais em Santa Cruz do Piauí

Um incêndio de grandes proporções, iniciado na tarde de ontem (12), atingiu a comunidade São Bento, na zona rural do município de Santa Cruz do Piauí, localizado na macrorregião de Picos. Segundo informações dos moradores, o fogo se alastrou pelo mato e queimou várias plantações, além de matar vários animais queimados, como galinhas, ovelhas e até vacas.

O fogo já dura mais de 24 horas e atingiu uma grande área de vegetação seca. Por causa da baixa umidade do ar e do período seco, as chamas se alastram rapidamente e os moradores temem que as casas acabem sendo atingidas. A suspeita dos populares é de que o incêndio tenha iniciado em um lixão nas proximidades da comunidade.

Para tentar controlar as chamas, vários moradores se mobilizaram com baldes d’água e mangueiras. “Só não queimou as casas porque abriram as torneiras e deixamos a água escorrer para esfriar, mas queimou todas as plantações ao redor”, conta um dos populares.

VEJA VÍDEO

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Picos, responsável pelo atendimento de ocorrências na região, nenhuma denúncia sobre o incêndio foi registrada na corporação. Os Bombeiros pedem que os moradores entrem em contato para denunciar o ocorrido.

Veja fotos:

Jornal O DIa