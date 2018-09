Incêndio de grandes proporções assusta moradores no Piauí

Um incêndio de grandes proporções causou preocupação para moradores do bairro Tabuleira em Parnaíba, neste fim de semana. O fogo atingiu o matagal em um terreno extenso na localidade, segundo reportagem exibida na TV Meio Norte.

Os moradores afirmam que todos os anos a situação se repete no período. Parte da população tentou atenuar as chamas com o uso de mangueiras. Um agricultor afirmou ter ouvido pessoas no matagal antes do incêndio se alastrar.

“Eu estava tirando uns temperos, que eu tenho uma horta aqui do lado. Eu ouvi uns barulhos de alguém quebrando o mato. De repente, senti um cheiro de fumaça. E do jeito que estava ventando e fogo tomou de conta. Não demorou muito. Eu mantive mais uns amigos a mangueira ligada, da minha horta, para o fogo não aumentar. Foi assim até os bombeiros chegarem”, disse.

Um jovem identificado como Emílio, que também cuida de uma horta, ressaltou que os populares são prejudicados por causa do fogo. “Só quem se prejudica somos nós com o fogo. Todos os anos tem”.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local. O as chamas só puderam ser apagadas cerca de três horas depois. A guarnição não descarta a possibilidade de o incêndio ser criminoso. O dono do terreno onde o incêndio ocorreu não foi localizado.

Reprodução/TV Meio Norte

Reprodução/TV Meio Norte

Fonte: 180 graus

