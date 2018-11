Incêndio de grandes proporções se aproxima de escola e bloqueia PI-113

Um incêndio em um terreno atrás do prédio da escola municipal Joca Vieira, na PI-113, que liga Teresina a José de Freitas estaria ameaçando a estrutura da unidade e impediu veículos de passar pela rodovia estadual. A Polícia Rodoviária Federal chegou a interditar o acesso a rodovia pela BR 343 a pedido de Corpo de Bombeiros, mas o local foi liberado cerca de 40 minutos após o bloqueio. O fogo começou por volta das 16h e moradores da região acionaram o Corpo de Bombeiros.

Os condutores tiveram que esperar alguns minutos até que a fumaça se dispersasse para poderem seguir viagem. As chamas eram altas e por isso havia desespero de populares com medo do fogo atingir a escola, já que já estava próximo à quadra de esportes da escola.

Em um vídeo feito por testemunhas do incêndio é possível visualizar que as chamas atravessam a rodovia impedindo o fluxo de veículos. Um motorista por pouco não teve o carro queimado pelas chamas. O momento foi registrado no vídeo a seguir. No vídeo a testemunha informa ainda que falta estrutura de água na escola para evitar que as chamas se alastrem.

O Cidadeverde.com procurou o comando de Socorro do Corpo de Bombeiros que informou que equipes foram enviadas ao local e que as chamas foram controladas por volta das 17h40. A reportagem também procurou a assessoria da Semec que ainda não havia sido informada de danos à escola.

Fonte:Cidade Verde

