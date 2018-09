Incêndio destrói loja no centro comercial de Picos

Um incêndio ocorrido na noite deste domingo (02) destruiu parte da loja Nordeste Biju, na Travessa Benedito Reinaldo, centro de Picos. As chamas atingiram o prédio, que fica localizado em frente ao Mercado Público Municipal. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas.

Segundo informações de populares que passaram na hora e registraram o incêndio, em poucos minutos a rua estava tomada por populares até a chegada do corpo de bombeiros que tiveram muito trabalho para conter as chamas.

Ainda de acordo com populares, devido a intensidade das chamas, acreditam que o prejuízo seja muito grande para os proprietários do estabelecimento comercial, além de certamente ter causado dano a estrutura física do prédio.

