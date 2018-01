Inhuma: PM apreende veículos e prende suspeitos de tráfico

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Em uma operação policial no município de Inhuma, a Policia Militar conseguiu resgatar pelo menos 100 veículos e na noite do último sábado (06) três homens foram presos por tráfico de drogas.

A operação realizada pela PM conseguiu recuperar 100 motocicletas roubadas, 50 automóveis e pelo menos 200 pessoas foram abordadas pelos Policias. A ação policial aconteceu no centro da cidade e nas imediações, passando por todos os bairros da município, e foi executada com sucesso.

Além de todo o trabalho realizado, que gerou a recuperação de tantos veículos, também foram feitas barreiras policiais. A PM ainda exerceu um trabalho de exortação, dando orientações de transito, como sobre o uso do capacete, o uso do cinto de segurança e a necessidade do uso da carteira de motorista, que é obrigatório para todos os condutores de veículos .

Nessa mesma operação três homens foram presos por suspeito de tráfico de drogas. O trio foi abordado com uma substância análoga a cocaína dentro de um saco plástico, pronto para o consumo. Um dos homens ainda foi pego com um animal silvestre.

Alan das Dores Silva e Francisco Eduardo de Alencar foram presos suspeitos por tráfico de drogas. Já o terceiro individuo, Célio Roberto Rufino Lima, foi preso suspeito da prática de tráfico de drogas e também por manter um animal silvestre em cativeiro. Animal este que se tratava de um Galo Campina.







Os três indivíduos foram conduzidos à 7º Delegacia Regional de Policia Civil de Valença do Piauí.