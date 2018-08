INPE aponta aumento de 106% em queimadas no Piauí

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), até domingo, o Piauí já registrou 3.508 focos de queimadas desde o dia 1º de janeiro deste ano, com um aumento de 106% do número de incêndio no Estado, que eram 1.698 queimadas.

O Corpo de Bombeiros de Picos já combateu incêndios florestais desde o dia 7 de agosto, não apenas em Picos e Sussuapara, mas também em vários municípios da região. Alguns focos de incêndios são controlados pelo Corpo de Bombeiros em Picos, depois as chamas recomeçam dias depois.

O Corpo de Bombeiros de Picos vem recebendo mais de 700 ligações feitas pela população apontando focos de incêndios florestais.

Moradores da localidade Morro da Areia, em Picos, vêm sofrendo com fogo nas áreas de mata desde a última semana. O incêndio florestal percorreu uma área de cerca de seis quilômetros no povoado Saco das Tábuas, na zona rural de Sussuapara.

As chamas ameaçaram atingir algumas residências no local, mas um mutirão formado por bombeiros, moradores conseguiu controlar o fogo perto das residências.

A Prefeitura de Sussuapara disponibilizou máquinas, carro-pipa e uma ambulância para a ação de combate.

“Foi controlado, andamos em todos os locais. Por enquanto ele está sendo monitorando pois só existe fumaça, estamos aguardando o aumento da temperatura para checar se as chamas não irão ressurgir”, informou o tenente Hamylton Lemos, do Corpo de Bombeiros.

Segundo ele, em apenas um dia, 3 de agosto, foram atendidas 133 ocorrências de incêndio, sendo delas 36 de fogo em mata.

“O perfil do incêndio florestal aponta que a maioria deles é decorrente de erro humano, a maioria é ocasionada por queima de lixo. Em Picos, a região do bairro Ipueiras é a que está mais nos dando trabalho, por apresentar muita área de mata. Pedimos que as pessoas denunciem os causadores desses problemas, pois isso é um crime ambiental”, informou Hamylton Lemos.

Fonte: Meio Norte

