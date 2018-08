Instituto Opinar divulga pesquisa para Deputados Estaduais e Federais; veja

O Instituto Opinar realizou pesquisas de intenções de voto para deputados estaduais e federais. O Cidadeverde.com divulga, com exclusividade, nesta quarta-feira (15) os resultados.

Na terceira rodada de pesquisa opinar, o candidato mais citado na pesquisa espontânea de intenções de voto para deputado estadual é Georgiano Neto, do PSD, que aparece com 1,57%. Em segundo lugar, surge Luis Neto (PRB), com 0,83% das intenções de voto.

A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 13 de agosto e entrevistou 1082 eleitores em 57 municípios do estado.

A margem de erro é para 2,97% para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no TSE com o nº PI-08668/2018.

Espontânea para deputado federal:

Os candidatos Fábio Abreu (PR), Silas Freire (PRB), Assis Carvalho (PT) e Júlio César (PSD) são os quatro políticos mais lembrados na pesquisa Opinar para deputado federal.

Segundo a pesquisa, 74% do eleitorado ainda estão indecisos de quem escolher nas próximas eleições.

Veja a pesquisa:

