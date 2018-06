Irmão de vice-prefeito de Jaicós é encontrado morto dentro de casa

Um homem de aproximadamente 40 anos foi encontrado morto dentro de casa, na noite desta segunda-feira (11), em Jaicós, no Piauí. O corpo foi encontrado em uma roça na localidade Santana zona rural do município.

Segundo informações repassadas, a vitima foi identificada apenas por Ronivon, irmão do vice prefeito do município de Jaicós, Branco. O mesmo também é irmão da vereadora Francisca Rodrigues, ainda de acordo com informações preliminares a vítima estava desaparecida desde as 2h da tarde, e teria se despedido da família.

O corpo foi levado paro o IML na cidade de Picos, até o fim desta matéria não se sabe as causas do acontecimento.

Fonte: Com informações do Infonewss.com