A ação audaciosa de uma dupla armada na manhã desta terça-feira, 21, por volta das 10h45, no centro comercial da cidade de Itainópolis, deixou moradores assustados. Três estabelecimentos comerciais foram assaltados em poucos minutos.

A sequência de assaltos teve início em um supermercado, denominado ‘Darci e Filhos Mercadinho’, situado na Rua Raimundo Sousa Santos, onde também funciona um correspondente bancário do Bradesco. A dupla chegou em uma motocicleta modelo Honda Bros, de cor preta, com capacetes, encapuzados, de jaquetas e armados. Após renderem os donos, pai e filho, e uma cliente, eles fizeram ameaças de morte e levaram todo o dinheiro do Bradesco e do caixa do comércio, um montante estimado em mais de 13 mil reais.

Antes de deixarem o primeiro alvo, a dupla anunciou que iria realizar mais assaltos na cidade, e cumpriu. Além do mercadinho, também foram assaltados a ‘Farmácia da Paz’ e o ‘Supermercado G. da Rocha’, todos situados próximo ao Mercado Público Municipal, local de grande movimentação de pessoas.

A ação foi rápida, durou poucos minutos, e foi presenciada por populares. Os bandidos conseguiram fugir sem serem identificados. A Polícia Militar foi acionada e está em diligências na região. Segundo informações, também estão participando das buscas as Forças Táticas de Picos e Simplício Mendes.

Fonte: Cidades Na Net

A notícia Itainópolis: Dupla armada realiza arrastão em comércios apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.





Fonte