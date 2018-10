Jornal Nacional destaca superlotação de veículos apreendidos em delegacia de Picos

A delegacia da Polícia Civil do Picos, têm enfrentado problemas com a superlotação de veículos na unidade, segundo reportagem do Jornal Nacional. Os carros e motocicletas que tomam o local foram apreendidos em operações policiais e tiveram a ordem de remoção decretada, mas não há lugar apropriado para guardá-los.

A obra da unidade foi concluída em 2015, e teve um custo aproximado de R$ 1 milhão. No pátio, motos ficam amontoadas e chegam a tingir o topo do muro.

Os populares têm de concorrer por espaço, dentro e fora da unidade, para fazer um Boletim de Ocorrência, com as motos que ocupam a recepção e o estacionamento. Moradores reclamam que não há lugar para colocar os próprios veículos, quando vão à delegacia.

No antigo prédio da polícia, um outro cenário é encontrado. A construção está abandonada há três anos e criminosos roubam peças dos veículos. Pessoas já foram presas por furto e outras ocorrências são investigadas pelo delegado regional Jônatas Brasil. O titular da delegacia afirma que, no entanto, não pode impedir as ações por falta de segurança.

“Justamente, devido à insalubridade do local, à falta de segurança, o sindicato dos policias civis orientou que nenhum policial permanecesse naquele local”, disse Jônatas Brasil.

Devido aos crimes frequentes, o Ministério Público entrou com uma ação contra o Estado do Piauí e o delegado Brasil, por considerar a situação ameaçadora à vida dos moradores da cidade.

A remoção dos automóveis foi decretada pela Secretaria de Segurança do Piauí, e ordena que seja feita até outubro, mas nenhum foi tirado da unidade até o momento. As motos e carros têm se deteriorado pela má conservação e devem retornar aos proprietários com inúmeros danos.

Segundo declaração da Secretaria de Segurança do Estado, a justiça do Piauí irá alugar um local, onde os veículos possam ser guardados.

