Jornalista Chico José será atração na VI edição do SaLiVag

O salão de livros deste ano traz o Jornalista da rede Globo Chico José que fará uma palestra no dia 30 de novembro às 19 horas com o seguinte tema: Preservação da natureza e o Desafio das grandes reportagens.

Atuando como repórter no programa de televisão, Globo repórter, o Jornalista lançou ano passado na capital Teresina o livro “40 anos no ar” que conta um pouco da história do profissional que já fez mais de duas mil reportagens pelo Brasil e nos cinco continentes do mundo.

Além do repórter Chico José, o evento terá outras atrações de palestras durante os cinco dias do evento, como: o poetista Jessier Quirino, a Jornalista Luana Sena, a promotora de Justiça Itaniele Rotondo, a mestranda em história e palestrante Gizele Lima, o professor de Língua Portuguesa Sérgio Nogueira, o escritor Afonso Celso, o psicólogo Moisés Nascimento e o Fisioterapeuta Alexandre Nolleto.

De quarta a domingo com o advento das palestras o evento vai apresentar diversas atrações musicais, muita leitura e cultura para todo o público.

Os interessados em participar do evento devem procurar a Secretaria de Educação de segunda a quinta-feira das 8:00h às 12:00h e 14:00h às 17:00h e na sexta-feira, das 8:00h às 12:00h para efetuarem a inscrição a um valor de R$ 30,00. A certificação para quem participar do circuito de palestras é de 60h. Aguardamos sua presença.

Confira a programação completa da VI edição do evento:

Dia 28/11

19h – Abertura

20h – Apresentação da Biografia da professora Ricardina de Castro Neiva

Palestrante – Expedito Neiva

Palco principal: Banda Sambatom (Teresina)

Dia 29/11

8:30h

Palestrante: Dionésia Barros

Escritora e professora

Palestra: O ato de ler e escrever: onde se semeia leitura as ideias florescem

10h

Palestrante: Alexandre Nolleto

Fisioterapeuta, escritor e palestrante

Palestra: Você está na lista vip de Deus

15h

Palestrante: Gizeli Lima

Mestranda em História e palestrante

Palestra: Os compêndios de história universal como fonte histórica: análise sobre a democracia ateniense.

19h

Palestrante: Jessier Quirino

Poeta, compositor e interprete brasileiro.

Palestra: Espetáculo de Nordestinidades: composto de causos e poesias.

Atração Musical:

Palco: In The Clouds

Dia 30/11

8:30h

Palestrante: Irmã Raimundinha

Professora e Coordenadora da Educação Inclusiva da Semed – Floriano

Palestra: Educação Inclusiva construída com professores: Uma experiência exitosa.

10h

Palestrante: Luana Sena

Professora, Jornalista e editora da revista Revestrés, mestra em Com. Social.

Palestra: Fake-news, po?s-verdade e o combate a desinformação

15h

Palestrante: Afonso Celso

Estudante, escritor e palestrante.

Palestra: Minha história não é tão diferente da sua

19

Palestrante: Chico José

Jornalista, apresentador de televisão e palestrante

Palestra: Meio ambiente, Marketing no Jornalismo, Sustentabilidade e Comunicação

Atração Musical:

Palco: Juliana Guedes

Dia 01/12

08:30h

Palestrante: Itaniele Rotondo

Promotora de Justiça, Mestre em Direito Constitucional

Palestra: O Poder da Ação e o Poder da Autorresponsabilidade

10h

Palestrante: Moisés Nascimento

Psicólogo, Esp. em Saúde Mental e Pública, Palestrante e Conferencista

Palestra: As angústias da contemporaneidade.

15h

Palestrante: Mary Barros

Advogada, Direito Empresarial, palestrante

Palestra: Reforma trabalhista

19h

Palestrante: Iponax Vila Nova

Poeta Declamador, radialista e apresentador de TV

Palestra: O universo dos versos: do cordel à cantoria

Atração Musical:

Valderley Soares

Dia 02/12

08:30h

Palestrante: Teresa Cristina Soares de Carvalho/ Iury Naycon carvalho Rodrigues/ Saara Jane de Sousa Nunes

Palestra: Amelp: Teoria x Práticas – Vivenciando as construções literárias.

10h

Evento e Posse Amelp

15h

Final Soletrando

19h

Palestrante: Sérgio Nogueira

Professor e Mestre em Língua Portuguesa.

Palestra: A importância da Língua Portuguesa na vida profissional.

Atração Musical:

Palco: Geraldo Azevedo

