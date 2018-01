Jovem da região de Picos vai trabalhar no Distrito Federal e desaparece

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Um jovem de apenas 22 anos, natural do município de Massapê do Piauí, identificado por Fernando da Costa Gomes, está desaparecido desde a tarde do dia 31 de dezembro de 2017.

Fernando e uma outra pessoa também de Massapê, identificada por André, viajaram para o Distrito Federal na sexta-feira, 29, para trabalhar em uma fazenda situada no núcleo rural Incra 7, na cidade de Brazlândia. No sábado, 30, por volta das 22h, Fernando enviou mensagem aos familiares, através da rede social, informando que havia desembarcado no terminal rodoviário e que seguiria para a fazenda.

No domingo, dia 31, Fernando ainda chegou a trabalhar no turno da manhã, e a tarde fugiu. Segundo os familiares, uma pessoa de Massapê do Piauí, conhecida como Maurício, que intermediou o contato de trabalho, relatou que Fernando saiu correndo da fazenda, adentrando em um matagal. Essa foi a última vez que o jovem foi visto.

O desaparecimento foi registrado, por Maurício, na 18ª Delegacia de Polícia Civil, em Brazlândia-DF. Segundo informação obtida pelo portal Cidades na Net junto a Delegacia, de acordo com o Boletim de Ocorrência, Fernando bebeu um leite, disse que estavam querendo matar ele e saiu correndo. Os reais motivos da fuga repentina ainda não foram esclarecidos. Há informações de que Fernando teria apresentado algum distúrbio mental.

O caso foi informado para os demais órgãos de segurança, como Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal, mas até o momento não há informações sobre o paradeiro de Fernando.

A notícia deixou os familiares do jovem abalados. A família reside na localidade Conselho, zona rural de Massapê. Até o momento, nenhum parente viajou para o Distrito Federal. Por telefone, Albino Neto Leal, um primo do jovem desaparecido que mora em Brasília há vários anos, disse que vai acompanhar o caso.







Fonte: CidadesnaNet