Jovem de 18 anos morre vítima de acidente em Vera Mendes e comove população

Um jovem identificado como Bruno de Sá Carvalho, de apenas 18 anos de idade, faleceu vítima de um acidente ocorrido por volta de 01:30 da madrugada desta sexta feira (01), no município de Vera Mendes.

O jovem seguia da localidade Olho D`água Velho, zona rual de Vera Mendes-PI, com destino ao Povoado São Domingos, no município de Isaías Coelho -PI, onde ele residia, quando perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra uma árvore. Com o forte impacto da colisão, a vítima faleceu ainda no local do acidente.

Bruno conduzia uma motocicleta modelo CG Titan 150, de cor preta e placa NIO 3279 Picos-PI. O corpo foi encaminhado para o Hospital regional de Picos para a pericia médica. O mesmo será velado em sua residência no povoado São Domingos.

Dias antes do acidente que o vitimou, Bruno fez uma postagem nas redes sociais, em que relatava estar passando por momentos de dificuldade. “Ultimamente tenho passado vários bagulho aí que só eu sei como tá sendo difícil, fico na minha, não dou ideia pra ninguém, sempre tive esse jeito fechado, guardando as coisas só pra mim tá ligado?! Talvez seja um defeito” escreveu ele em um trecho.

A morte do jovem tem comovido a população da cidade de Isaías Coelho. Nas redes sociais, amigos e familiares prestam homenagens e lamentam a precoce perda.

Fonte: Cidades Na Net