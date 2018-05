Jovem de 19 anos falece e comove população de Fronteiras

Faleceu na tarde desta terça-feira, 01, em Picos, a jovem fronteirense Giovanna Feitosa Alves Luz, de 19 anos. Giovanna é filha do casal George Luz e Ciceley Alves.

A jovem foi acometida por complicações do Diabetes a qual adquiriu ainda muito pequena. Há quatro dias, a mesma entrou em crise, sendo hospitalizada e acompanhada desde então.

Giovanna foi transferida para Picos, onde de acordo com informações de familiares, aguardava no CTI a estabilização do quadro clínico para ser transferida para Teresina. Mas o quadro se agravou e ela veio a óbito por volta das 15h30n.

Com informações do Portal Lagoa do Rato