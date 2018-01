Jovem de Alagoinha do Piauí é encontrado morto na zona rural de Pio IX

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Um jovem identificado por “Arlan de Afonso”, de 25 anos, natural de Alagoinha do Piauí foi encontrado morto no final desta tarde de quinta-feira, 25 de janeiro, na localidade Serra da Baraúna, zona rural de Pio IX.

De acordo com informações, Arlan trabalhava de motorista de um caminhão no traslado de lenha de caju de localidades rurais de Alagoinha do Piauí e Pio IX para cidades do interior do Pernambuco.

O jovem estava na localidade Serra da Baraúna, zona rural de Pio IX preparando a carga do caminhão para mais uma viagem ao Pernambuco.

O corpo de Arlan foi encontrado por familiares e conduzido inicialmente para o hospital de Alagoinha do Piauí e a principal suspeita de sua morte é que ele tenha sofrido um infarto.

O corpo foi levado até a cidade de Picos e deverá passar por perícia detalhada para saber as causas da morte.







FONTE: Portal É Notícias