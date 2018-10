Jovem de Monsenhor Hipólito conta como conquistou 1º lugar em concurso de redação no Brasil

Neste ano, o projeto Jovem Senador estimulou aproximadamente 350 mil alunos matriculados em escolas públicas estaduais do ensino médio de todo o país, com idades de até 19 anos. Professores orientadores das redações selecionadas acompanharam seus alunos durante evento em Brasília, incluindo um curso de formação, como premiações. Oito mil professores participaram do concurso.

Foram selecionados 27 alunos, um de cada unidade da federação e os convocados atuarão como jovens senadores em Brasília do dia 19 a 24 de novembro deste ano. A cerimônia de posse acontecerá no dia 20 do mesmo mês no plenário do Senado Federal. A lista dos vencedores está disponível no site.