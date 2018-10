Jovem de Queimada Nova supera deficiência visual e se torna músico

Com fé, determinação e força de vontade, nenhum obstáculo consegue impedir que alguém lute pelos seus sonhos e realize-os. O jovem Francisco da Conceição, 22 anos, mais conhecido como Chiquinho, é um exemplo disso. Ele tem superado suas dificuldades e mostrado que nada é impossível para quem crê.

De origem humilde, morador da comunidade quilombola Pitombeira, zona rural da cidade de Queimada Nova, Piauí, Francisco nasceu com deficiência visual, mas não tem permitido que o problema limite sua vida.

O jovem é estudante da escola Julia Elisa Coelho e também tem se dedicado à música. Chiquinho começou a tocar em um cavaquinho de brinquedo, logo depois ganhou seu primeiro violão do ex vereador Djalma, e começou a se apaixonar pelo mundo musical.

Ele também ganhou um teclado de brinquedo de sua mãe e aos dez anos, quando já fazia melodias, foi presenteado pelo pai (Em memória) com um teclado semiprofissional PSR 350, que usa até hoje.

Chiquinho tem buscado crescer cada vez mais como músico. Atualmente, ele toca teclado para o cantor Zezinho do Acordeon e forma uma dupla com Marcello Meyrelles, realizando serestas e festas em barzinhos. O artista também começou a fazer paródia com o professor Juraci e a compor suas próprias canções.

Francisco disse que a música o faz se sentir bem. “A música é tudo na vida para mim, com ela me sinto feliz, me sinto muito bem. E só tenho que agradecer, primeiramente ao meu pai do céu, e depois a minha mãe que muito me ajudou” disse.

O jovem músico disse que sonha em se aperfeiçoar mais e conseguir novos instrumentos. “O sonho que tenho é me aperfeiçoar com novos instrumentos. A dificuldade é que não tenho instrumentos bons, equipamentos de mais qualidade. Meu teclado já está bem velho, estou precisando muito de outro” falou Francisco.

Os interessados em conhecerem mais da história do jovem e/ou ajudá-lo a adquirir novos equipamentos, podem entrar em contato através dos números (89) 994359624 ou 994259967.