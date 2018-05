Jovem de São Julião morre aos 19 anos e comove a população

Morreu por volta de meio dia deste domingo, 20 de maio, na capital Teresina, a jovem sãojuliãoense Eriva Eva, de apenas 19 de idade.

De acordo com informações, a jovem estava internada há alguns dias no Hospital de Urgência de Teresina, o HUT, após complicações no seu quadro de saúde.

Nos últimos dias Érica Eva começou a apresentar fortes dores pelo corpo e febre alta e após fazer alguns exames e tratamento de saúde na cidade de Picos sem resultados acabou sendo transferida para Teresina.

A morte de Érica Eva foi confirmada pelos familiares por volta do meio dia de hoje e comoveu toda a população de São Julião – PI.

Érica Eva era filha do casal Eva e Edílson (funcionário da Milton Construções). Ela tinha acabado de concluir o ensino médio e também se formou recentemente em Técnica em Administração pelo Pronatec.

A família não comentou a causa da morteo. Eles aguardam a chegada do corpo onde será velado e sepultado no município de São Julião – PI.

Fonte: Portal Énoticías