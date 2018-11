Jovem de São Julião realiza campanha para custear tratamento de doença

A jovem Luzivania de Sousa Pessoa, de 22 anos, residente do bairro São Vicente, município de São Julião, resolveu criar uma “vaquinha” online na internet para ajudar a custear o seu tratamento contra o lúpus, doença inflamatória de origem autoimune que pode afetar múltiplos órgãos e tecidos, tais como pele, articulações, rins, cérebro e outros órgãos.

Recentemente a jovem, que luta contra a doença desde os 10 anos de idade, passou a sentir fortes dores e ao fazer seu tratamento de rotina na capital Teresina descobriu que seus dois rins estão cansados e desde então têm que se deslocar de sua residência três vezes por semana até a cidade de Picos para fazer Hemodiálise.

A família precisa de ajuda para arcar com as despesas de seu tratamento. O objetivo da “vaquinha” online é arrecadar R$ 5 mil reais para que Luzivania Pessoa possa manter seu tratamento contra o lúpus e também pagar as despesas de viagens até Picos para as sessões de hemodiálise.

Você encontra todos os detalhes sobre doações seja através de boleto bancário ou cartão de crédito, no seguinte link: AJUDE A LUZIVANIA

A verdadeira felicidade está na doação e amor ao próximo. De nada vale nossas conquistas materiais ou pessoais sem acrescentar algo na vida das pessoas.

Fonte: Portal é Noticias