O jogador Laércio Silva, 20 anos, natural de Simões Piauí, atacante titular do Cruzeiro sub-20, emprestado do Salgueiro, onde jogava como meia-atacante, agora foi escalado para treinar com o time profissional do Cruzeiro, podendo ser relacionado para partidas a qualquer momento e estrelar de vez na categoria profissional da série A do futebol brasileiro.

Laércio tem 20 anos, residia na Serra dos Cláudios, interior de Simões onde seus pais, Fabiano Antônio de Carvalho e Luciana da Costa Silva residem e são agricultores. A jornada do Laércio começou cedo, passando por peneiras do Vasco, Bode de Araripina e indo para o Salgueiro aos 17 anos, onde teve destaque ao entrar em campo 12 vezes, em jogos do Campeonato Pernambucano e da Copa do Nordeste. E começou a construção de uma carreira promissora no futebol, chegando à categoria de base do Cruzeiro. Em sua trajetória disputou diversas competições, como a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e foi campeão mineiro sub 20.

Laércio comentou sobre a grande dificuldade que passou para chegar onde está hoje “foram tempos difíceis, dias que faltavam dinheiro para comer, para deslocar e encontrar a família, foram vários problemas que aconteceram. Era desmotivante, não conto as vezes que pensei em desistir. Agora está dando tudo certo, graças a Deus e a meus pais que sempre me apoiaram e ajudaram a construir esse sonho que venho realizando.”

Fonte: Cidades na Net

A notícia Jovem de Simões é escalado para treinar com time profissional do Cruzeiro apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.