Jovem é assassinado a tiros na cidade de Ipubi no Pernambuco

Um homem foi assassinado a tiros no final da noite da quarta-feira (26), no município de Ipubi, no Sertão de Pernambuco. O crime aconteceu na rua Pedro Pereira da Silva, no bairro Jardim Siqueira. A vítima foi identificada como Ednaldo dos Santos Lima, de 32 anos. Ele tinha marcas de tiros na cabeça.

Testemunhas disseram aos policiais que os autores do crime fugiram em um carro. No início desta quinta-feira (27), por volta das 0h10, com informações passadas sobre o homicídio, uma equipe da Polícia Militar conseguiu prender os suspeitos na saída do município de Trindade. Vanderlei Martins da Silva, de 50 anos, e Valter Fernandes da Silva, de 56 anos, moram na cidade de Petrolina. Segundo a Polícia, os homens estavam fugindo em direção ao município de Ouricuri.

No carro dos suspeitos, a polícia encontrou um revólver calibre 38, com nove munições intactas, além de uma faca e um celular. Os materiais aprendidos e os dois homens foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Ouricuri. Esse foi o 1º homicídio do mês de setembro em Ipubi e o 4º também de setembro na Região do Araripe. Esse também foi o 3º homicídio do ano em Ipubi e com esse crime já são 56 pessoas assassinadas na Região do Araripe de janeiro até agora. Fonte – G1 Petrolina

