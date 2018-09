Jovem é colhido por carro e morre ao tentar atravessar a BR-020 em Pio IX

Um jovem morreu após ser atropelado por um veículo não identificado na noite deste sábado (08/09) na rodovia BR-020, zona rural da cidade de Pio IX.

De acordo com informações do Portal É Notícias, o acidente teria ocorrido por volta da meia noite, nas proximidades de um posto de combustível naquela localidade.

O jovem tentou atravessar a pista em uma motocicleta e foi surpreendido por um veículo que vinha na direção contrária. Com o impacto, ele morreu no local do acidente.

A vítima residia na localidade 020, zona rural de Pio IX.

Fonte: Com informações do portal É Notícias

