Jovem é executado a tiros dentro de carro na garagem de casa no Piauí

Um homicídio foi registrado por volta das 19h30, deste domingo (11), no conjunto Dom Rufino III, em Parnaíba, no litoral do Piauí.

A vítima identificada como Francisco Romário Meneses da Silva, de 28 anos, foi baleada dentro do próprio veículo na garagem de sua residência naquele conjunto. A informação é que o suspeito teria chegado em um automóvel e efetuado os disparos quando a vítima ainda se encontrava dentro do carro. Cerca de 10 capsulas deflagradas foram encontradas na cena do crime. A Polícia Civil investiga o crime. (Crédito: Reprodução/Portal do Catita) (Crédito: Reprodução/Portal do Catita) Fonte: Com informações do Portal do Catita

