Jovem é mantida em cárcere privado e abusada sexualmente no Piauí

Uma jovem identificada como Roseane Portela Veras, de 24 anos, e outra mulher estão desaparecidas desde a última quarta-feira (14), no município de Parnaíba. Segundo informações de uma irmã da jovem, o desaparecimento pode está ligado a dívida de drogas.

“A minha irmã ligou e tentou falar com ela e uma amiga dela disse que ela estava devendo muito para um cara e não sei que dívida é essa”, declarou. O telefone de Roseane está sem sinal e não recebe ligações e a família já não sabe mais o que fazer para ter contato com a jovem.

Uma amiga de Roseane, entrou em contato com parentes através do aplicativo de mensagens Whatsapp e informou através de áudio que ela está sendo mantida em cárcere privado por quatro homens em um sítio próximo a estrada que liga Parnaíba a Teresina e diz ainda que as duas mulheres estão sendo abusadas sexualmente pelos suspeitos.

“Ela e essa amiga dela estão sendo abusadas por esses homens e isso foi confinado pela boca dela. Ela a vítima, ligou para uma amiga e comentou que estava sendo abusada. Ela estão cada em uma em um quarto e sem poder sair, sendo abusadas direto”, disse.

A irmã da jovem prestou um Boletim de Ocorrência e declarou que se sentiu ofendida, após o agente não ter colocado todas as informações no B.O e ter insinuado que Roeane é uma garota de programa.

Fonte: Meio Norte