Jovem é morto após briga com vizinho no Piauí

Um jovem identificado apenas como Adrian foi morto com um tiro no pescoço na tarde desta segunda-feira (05), na Avenida Boa Esperança, próximo ao 9º Batalhão da Polícia Militar, na zona norte de Teresina.

Conforme o sargento Vieira, da Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta de 14h. “A informação que a gente tem é que houve uma desavença pela manhã e hoje pela tarde esse rapaz foi alvejado com dois disparos. Até então ninguém sabe o tipo de arma. Um tiro atingiu o pescoço e outro a região do pé”, disse.

Ainda segundo o sargento, o principal suspeito de ter cometido o crime é o vizinho. “Uma pessoa falou que a desavença foi por causa de um roubo de galinhas e outra disse que ele já tinha desavença com essa pessoa. O suspeito de ter cometido o crime é vizinho da vítima. Ele mora bem próximo de onde ele foi alvejado. Então ele [o acusado] se aproximou dele e efetuou dois disparos”, completou.

