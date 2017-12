Jovem é preso após roubar motocicleta no bairro Ipueiras

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

A Polícia Militar de Picos, através do Motopatrulhamento, prendeu um jovem identificado como Francisco Patrick Alves da Costa, 19 anos, suspeito de roubar uma motocicleta de uma mulher no bairro Ipueiras, em Picos. O crime aconteceu no início da noite dessa quarta-feira (27) e horas depois o criminoso foi preso.

De acordo com o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Edwaldo Viana, a guarnição realizava rondas ostensivas no bairro quando se deparou com dois indivíduos de posse de uma motocicleta com características suspeitas. “Próximo ao Instituto do Rim localizamos os suspeitos e ao realizar abordagem notou que possuíam características semelhantes aos que tinham efetuado um roubo no começo da noite”, disse.







(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

A polícia informou ainda que Francisco Patrick estava em companhia de um adolescente de 14 anos no momento do roubo e foram reconhecidos pela vítima. “Ao mostrar uma foto dos suspeitos à vítima foram reconhecidos de imediato e com base nessas informações foram conduzidos à delegacia para os procedimentos cabíveis”, informou.