Jovem membro de família de Alagoinha do Piauí é assassinado a tiros na Bahia

Um homem foi encontrado morto na Avenida Tamburugy, atrás do Shopping Paralela e ao lado de um condomínio, em Salvador-BA, por volta das 06:30 desta sexta-feira (17).

A vítima foi identificada como Michel Sá. De acordo com a Polícia Militar, ele tinha marcas de disparos com arma de fogo no corpo. Autoria e motivação do assassinato são investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Michel era casado e deixa um filho. Familiares e amigos da vítima publicaram mensagens de pesar nas suas redes sociais.

“Irmão, que DEUS em sua infinita misericórdia possa te acolher no reino da gloria e ampare com o conforto celestial a sua família. Você estará sempre conosco amigo.”, escreveu um deles.

Michel Sá é de família originária do município de Alagoinha do Piauí e residia na capital baiana.

