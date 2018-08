Jovem morre após colisão de moto na zona rural de Padre Marcos

Um jovem de 28 (vinte e oito) anos identificado por Júnior morreu após uma moto conduzida por ele colidir em um poste, na noite desta sexta-feira (24), por volta das 19:30h, na estrada vicinal que liga a localidade Riacho do Padre a Cidade de Padre Marcos-PI.

De acordo com informações, a vítima não usava capacete e colidiu a moto de frente com um poste após perder o controle do veículo.

A vítima dirigia-se para a Cidade de Padre Marcos-PI, mas o acidente ocorreu ainda próximo da Localidade Riacho do Padre.

No momento do acidente, o jovem Júnior estava sozinho em um moto modelo CG Tintan Honda. Infelizmente, com o impacto da batida, o jovem recebeu uma grande pancada na cabeça e veio a óbito no próprio local.

Júnior, era filho do finado Balbino, da localidade do Riacho do Padre. Segundo a Polícia Militar, as causas reais do acidente ainda são desconhecidas.