Jovem morre e outros 4 ficam feridos após colisão entre motos no Piauí

Uma colisão frontal entre duas motocicletas resultou na morte de Caio Renan de Sousa Lima, de 18 anos e deixou outras quatro jovens feridos. O acidente aconteceu na noite desta terça-feira (21), na avenida Tomaz Rebelo, em Piripiri. Caio sofreu uma grave pancada na cabeça, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com informações de testemunhas, dois jovens seguiam em uma moto, modelo Honda Pop 100 de cor preta, pela contramão da via, quando foram colhidos por outra moto, modelo Honda Titan, conduzida por outro jovem que levava duas garotas na garupa.

Na colisão, uma garota de 17 anos, de inciais L.F.L, ficou com uma fratura na perna. Outra garota também de 17 anos, de iniciais L.V,S ficou com vários ferimentos pelo corpo e uma suspeita de fratura no Fémur. Natan Rodrigues de Sousa, 20 anos, ficou com um ferimento na face e em outras partes do corpo, além de Lucas Vieira, que também ficou com ferimentos pelo corpo.

As quatro vítimas, apesar dos ferimentos estão com estado de saúde estável. Todas as vítimas foram atendidas por duas equipes do SAMU até o Hospital Chagas Rodrigues, onde receberam atendimento médico. A PM esteve no local e fez o isolamento da área.

