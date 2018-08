Jovem morre em acidente de moto quando voltava de cavalgada

Um jovem identificado como Darley Sousa, 23 anos morreu após sofrer um acidente entre os municípios de Lagoa do Barro e Queimada Nova na noite do último sábado (11), quando voltava de uma cavalgada da cidade de Lagoa do Barro.

Segundo informações, Darley Sousa vinha de Lago do Barro quando teria perdido o controle da moto em um determinado local da estrada, onde tinha algumas pedras na guia, e a moto acabou batendo nas pedras levando ao acidente. A vítima andou aproximadamente 10 metros no acostamento por cima de pedras antes de capotar a moto e morrer no local.

Um motorista que passava pela estrada encontrou Darley Sousa caído no chão. A ambulância chegou a ser acionada, mas o jovem já se encontrava sem vida.

Darley Sousa era natural do município de Queimada Nova-PI, que fica na região da cidade de Paulistana-PI.

Meio Norte