Jovem morre em grave colisão entre carro e moto no Piauí

Uma colisão envolvendo moto e carro deixou uma pessoa morta e outra ferida na tarde de domingo (11), na Avenida Armando Cajubá, no bairro Santa Luzia, em Parnaíba.

A vítima fatal identificada como Ana Carolina Santos, estava na garupa da moto pilotada por Wellington Rodrigues dos Santos, 21 anos, que sofreu vários ferimentos no corpo, tendo fratura exposta na perna.

De acordo com a informação, o veículo modelo Pálio com placas da cidade de Murici dos Portelas-PI, realizou a manobra no canteiro central da avenida, sendo colidido na traseira pela motocicleta que tentava ultrapassagem.

O condutor do automóvel não foi localizado no local.

A jovem sofreu forte pancada na região da cabeça com morte instantânea.

(Crédito: Reprodução/Portal do Catita)

Fonte: Com informações do Portal do Catita