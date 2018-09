Jovem perde o controle e veículo capota na rodovia PI-115

Na noite deste domingo (09), por volta das 21h, um acidente foi registrado na rodovia PI-115, próximo a Curva da Mangueira. Um jovem identificado como Everton Cardoso Batista, de 25 anos, conduzia o veículo modelo Prisma, de cor preto, quando um pneu estourou e ele perdeu o controle da direção, vindo a capotar várias vezes. Outro jovem identificado por Gerson também estava no veículo.

Após o acidente, os dois receberam atendimento médico no Hospital Local Nilo Lima onde foram medicados e ficarão em observação. Apesar do susto, os dois jovens da cidade de Buriti dos Montes ficaram apenas com ferimentos leves pelo corpo.

Fonte: Com informações do Tribuna em Foco

